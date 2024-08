Andreas Gabalier: Stimmprobleme vor Kitzbühel-Konzerten

"Seit mehr als einer Woche kämpfe ich nun gegen einen viralen Infekt an, der mir Hustenattacken und daraus resultierende Stimmprobleme beschert hat", schrieb der 39-Jährige am Mittwoch auf "Instagram". Er werde "vielleicht nicht mit gewohnter Kraft und Energie" auftreten können, bedauerte der Musiker. "Ich werde mein Möglichstes für die Gamsstadt geben", versprach er seinen Fans.

Der Steirer hoffte indes, überhaupt spielen zu können. Er bedankte sich bei der "HNO-Abteilung im LKH Klagenfurt", wo er offenbar in Behandlung gewesen war.

Gabalier soll am Freitag und Samstag in der Tiroler Gamsstadt und Society-Hotspot Kitzbühel beim 10. Musikfestival Kitzbühel auftreten. Zwei ausverkaufte Open-Air-Konzerte sind im Tennisstadion geplant. Während am Freitag neben Gabalier noch Gregor Meyle, Mario Barth, The BossHoss und Thorsteinn Einarsson angekündigt sind, soll die Bühne am Samstag Gabalier alleine gehören. Dann steht ein Auftritt seiner Tour "Der Dirndl-Wahnsinn geht weiter" am Programm.

