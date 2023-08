Andie Gabauer: „Mit Lederhosenmusik wäre es leichter gewesen“

In der Kärntner Straße in Wien lauschte Andie Gabauer (54) gerade Straßenmusikerinnen und -musikern, als ihn „was ist los?“ am Telefon zum Gespräch erreichte. „Die bekommen von mir natürlich etwas ins Körberl geworfen, denn ich bin privilegiert; ich bekomme Geld für meine Konzerte,“ sagt der Popsänger.