Analyse: Wie die Deutsche Sandra Hüller die Oscar-Nominierungen überstrahlt

So weit, so erwartbar war die gerade erfolgte Verkündung: Die Nominierungskönige für die Oscars waren vorhersehbar. Numerisch betrachtet gehen die großen Blockbuster als Favoriten ins Rennen für die Gala von 10. auf 11. März (MEZ): „Oppenheimer“ (absoluter Favorit mit 13 Nominierungen), „Poor Things“ (11), „Killers of the Flower Moon“ (10), "Maestro" (7) und „Barbie“ (8).