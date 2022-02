Analyse: "Venus" aus italienischem Gestein geschnitzt

Die Steinzeitjäger und -Sammler hatten demnach eine weite Fußreise mit ihr zurückgelegt, bevor sie in der Wachau verloren ging und 30.000 Jahre später, im Jahr 1908, ausgegraben wurde. Die Studie wurde im Fachjournal "Scientific Reports" veröffentlicht.

Die knapp elf Zentimeter große Frauenfigur war wohl ein Fruchtbarkeitssymbol und Glücksbringer für ihre damaligen Besitzer. Sie ist die einzige ihrer Art, die aus einem porösen Gestein namens "Oolith" (Eier-Stein) hergestellt ist. Ein Team um Gerhard Weber vom Department für Evolutionäre Anthropologie der Universität Wien durchleuchtete die Venus nun mit einem hochauflösenden Mikro-Computertomographie-Gerät.

Aus der Nähe des Gardasees

Die erhaltenen Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Venus mit wohl mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit aus der Nähe des Ortes Ala unweit des Gardasees in Norditalien stammt. Die Gesteinsproben von dort wären statistisch nicht von jenen der Venus zu unterscheiden, so die Wiener Forscher. Demnach hat die Figurine eine hunderte Kilometer weite Reise von südlich der Alpen bis zur Donauregion nördlich der Alpen mitgemacht. Vermutlich hat diese Wanderung viele Jahre oder sogar Generationen gedauert. Die Forscher erfuhren auch einiges über das Innenleben der Venus: "Der Oolith besteht aus lauter kleinen, zusammenklebenden Steinchen", sagt Weber. Die einzelnen Steinchen wiederum entstanden durch Kalkanlagerungen an winzigen Körnchen. Durch die Lagerung über Millionen von Jahren haben sich beim Venusgestein diese inneren Körnchen aufgelöst. Dadurch ist es sehr porös und leichter zu bearbeiten als "durch und durch harte" Gesteine.