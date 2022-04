Amüsant, geheimnisvoll, royal

"Downton Abbey 2 – Eine neue Ära" setzt im Kino die Geschichte der britischen Adelsfamilie Crawley und ihrer Dienerschaft fort. Es ist 1928 und die Dowager Countess Violet hat von einem mysteriösen Marquis eine Villa in Südfrankreich geerbt. Warum, weiß keiner so genau, und neugierig versuchen alle, Violets Geheimnis zu lüften. Ein amüsantes Vergnügen für Fans und solche, die es noch werden wollen und in die prunkvolle Welt der britischen Upper Class eintauchen möchten.

Alle sind sie wieder dabei, etwa Hugh Bonneville als Lord Grantham, Elizabeth McGovern als seine Frau Cora, Michelle Dockery als die älteste Crawley-Tochter Mary, Penelope Wilton als Isobel Merton, Jim Carter als früherer Butler Mr. Carson und natürlich Maggie Smith (Foto li.) als Dowager Countess und Mutter des Lords. Mit viel Liebe zum Detail inszeniert Simon Curtis ein opulentes, dieses Mal kompakteres Kostümspektakel, in dem sich die Crawleys häuslichem Chaos und neuen Zeiten stellen müssen. (cd)

"Downton Abbey 2": GB/USA 2022, 126 Min.,

OÖN Bewertung: