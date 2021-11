Die Ideen, die hinter den "Europeras" von John Cage stehen, passen perfekt in unsere Zeit, in der die Menschheit ihren Müll irgendwo deponiert und die Natur damit belastet. Die Produktion hatte am Freitag in der BlackBox Premiere. Cages Spätwerk ist als amerikanische Opern-Retourkutsche für ganz Europa zu sehen. In den fünf "Europeras" – eine Wortkreation aus "opera", "Europa" und dem englischen Pronomen "yours" – gibt John Cage den Europäern das, womit "sie uns jahrhundertelang