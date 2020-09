Zum 20. Mal wurden gestern Abend die Amadeus Austrian Music Awards verliehen. Da die geplante Jubiläumsveranstaltung in der Wiener Stadthalle wegen der Coronakrise abgesagt werden musste, fand die von Conchita Wurst moderierte Preisvergabe in einer vorab aufgezeichneten TV-Show in ORF 1 statt. Weder bei André Heller, der für sein Lebenswerk ausgezeichnet wurde, noch bei den zahlreichen "Amadeus"-Gewinnern aus Oberösterreich tat dies dem Jubel aber irgendeinen Abbruch.