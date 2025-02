Amadeus Award: FM4-Preis für Gmundnerin Sodl

Als Kleinkind erfand sie Melodien am Klavier, im Alter von sieben Jahren begann sie in der Landesmusikschule Gmunden mit Akkordeon-Unterricht, mit 15 lernte sie sich das Gitarrespielen selbst – nun, mit 21, steht sie als erste Gewinnerin der 25. Amadeus Austrian Music Awards fest. Sodl, die als Anja Sodnikar am Traunsee aufgewachsen ist und nach der Matura zum Studium nach Wien übersiedelte, sicherte sich den FM4-Award, über den die Hörer des ORF-Radios abgestimmt haben.