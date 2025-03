Amadeus Award: Ein Newcomer räumte groß ab

Damit hatten wohl nur die wenigsten gerechnet: Der Kärntner Singer-Songwriter RIAN wurde am Freitagabend bei der Gala zum Amadeus Music Award in der Wiener Marx-Halle zum Abräumer des Abends. Der 29-Jährige holte sich in allen drei Kategorien, in denen er nominiert war, die Auszeichnung. Sein Lied "Verwandtschaftstreffen", in dem er witzig-ironisch ein aus dem Ruder laufendes Familienfest beschreibt, wurde zum Song des Jahres gewählt, er und Co-Autor Gabriel Geber erhielten die Trophäe als Songwriter des Jahres. Außerdem siegte RIAN in der Kategorie Pop/Rock. Damit stach er seinen Kollegen Bibiza aus Wien aus, der mit vier Gewinnchancen das Nominiertenfeld angeführt hatte. Er und sein Kreativteam wurden für ihr Album "bis einer weint" für den besten Sound ausgezeichnet.

Die Gmundnerin Sodl erhielt nach dem Hörer-Voting den FM4-Award. Bild: Denise Perhab

Für RIAN, der in seinen Songs unter anderem schwarze Schafe, fiese Ziegen oder feuerrote Bobbycars zum Thema macht, läuft es derzeit rund: Auf TikTok hat er mehr als 642.000 Follower, seine Beiträge haben oft mehrere Hunderttausend Zugriffe, seine aktuelle Tour führte ihn unter anderem nach München, Hamburg, Graz und Linz, wo er Ende Februar im ausverkauften Posthof sein bisher größtes Konzert gab. Daheim in Althofen (Bezirk St. Veit/Glan) begann er mit 14, Musik zu schreiben, sein erstes Album veröffentlichte er 2018, mittlerweile kann der ehemalige Student auch von seiner Musik leben. Sein Song "Verwandtschaftstreffen" läuft seit 16 Wochen in den Charts und schaffte es auf den fünften Platz.

"Es ist ein bisserl surreal"

Ebenfalls mit einem Amadeus ging gestern Abend die Gmundner Musikerin Anja Sodnikar alias Sodl heim. Sie gewann, wie bereits bekannt, den FM4-Award, nachdem die Hörer unter fünf Finalistinnen abgestimmt hatten. "Es ist ein bisserl surreal", sagte die 21-Jährige den OÖN. "Es war arg zu hören, dass so viele Menschen für mich abgestimmt haben." Kommende Woche veröffentlicht sie ihr erstes Album "Sheepman".

Weniger erfolgreich verlief der Amadeus-Abend für die weiteren nominierten Oberösterreicher. Die Folkshilfe, die drei Gewinnchancen hatte (bester Song, Live-Act des Jahres, Songwriter des Jahres), ging ebenso leer aus wie Christina Stürmer (nominiert für das Album des Jahres), Leyya um Sophie Lindinger und Marco Kleebauer aus Eferding (bester Sound), die Linzer Band Schmack (bester Sound) sowie die Gesangskapelle Hermann (Kategorie Jazz/World/Blues).

Marco Wanda und seine Band veröffentlichten mit „Ende nie“ das Album des Jahres. Bild: Maximilian Koenig

Umso größer war die Freude bei den Gewinnern, darunter Marco Wanda und seine Band, die mit "Ende nie" das Album des Jahres veröffentlichten, und das Pop-Comedy-Duo Pizzera und Jaus, die den Award für den Live-Act des Jahres erhielten. Die Seer wurden mit einem Amadeus für ihr Lebenswerk geehrt, den Viktor Gernot überreichte. Die Band aus Grundlsee war im Vorjahr zum letzten Mal auf Tournee gegangen.

Die Preise werden in sechs allgemeinen Sparten sowie sieben Genrekategorien verliehen. Über die Gewinner entschieden teilweise die Fans via Votings, eine Jury und die Verkaufszahlen. Insgesamt 47 Künstler und Gruppen waren nominiert. Moderiert wurde die Gala des Awards, der heuer sein 25-Jahr-Jubiläum feiert, von Ö3-Mann Andi Knoll und Conchita Wurst.

Alle Gewinner auf einen Blick:

Lebenswerk: die SEER

Album des Jahres: „Ende nie“ von Wanda

Song des Jahres: „Verwandtschaftstreffen“ von RIAN

FM4-Award: Sodl

Live-Act des Jahres: Pizzera & Jaus

Songwriter des Jahres: RIAN für „Verwandtschaftstreffen“ (Musik und Text von Florian Gruber und Gabriel Geber)

Bester Sound: „bis einer weint“ – Bibiza

Alternative: OSKA

Electronic/Dance: Glueboys

Hard & Heavy: Turbobier

Hip Hop/Urban: RAF Camora

Jazz/World/Blues: Herbert Pixner Projekt

Pop/Rock: RIAN

Schlager/Volksmusik: Melissa Naschenweng

Das ist RIANs Song "Verwandtschaftstreffen"

