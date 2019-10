Am Mittwoch fällt in der Spinnerei in Traun ein besonderer "Purple Rain"

Er war ein begnadeter Multiinstrumentalist, ein exzentrisches Genie, das aus den Versatzstücken von Soul, Funk, Pop, Rock’n’Roll und Folk unzählige unsterbliche Klassiker schmiedete: Prince! Am Mittwoch zollt das Linzer Allstar-Ensemble "The Funkclub" dem viel zu früh verstorbenen Musiker in der Spinnerei Traun Tribut. Los geht’s um 20 Uhr. Mit dabei sind neben Andie Gabauer und Musical-Lady Daniela Dett auch Mitglieder von Folkshilfe, Conchita Wurst und der Parov Stelar Band.

"Wir wollen die funkige Seite von Prince hervorholen. Keine Angst, seine großen Hits lassen wir natürlich nicht aus", sagt Schlagzeuger Hans-Jürgen Bart. Das Programm werde ein Wohlfühlpaket für Fans des Mannes aus Minneapolis: "Kiss", "Diamonds & Pearls", "Purple Rain", dazu Unbekannteres wie etwa "Chelsea Rogers".

So lässig, leicht und unverschämt locker diese Nummern daherkommen, steckt dahinter oftmals ein vielschichtiger Aufbau, wie "Funkclub"-Bassist Gerald Kiesewetter leidvoll erfahren musste: "20 lange Stunden habe ich damit verbracht, das Arrangement für einen vermeintlich simplen Song wie ,Diamonds & Pearls’ zu entschlüsseln. Da erkennt man, was für ein Genie Prince war, welche musikalische Komplexität er in seine Lieder zu packen wusste."

Der Spaß steht im Vordergrund

Egal, wie komplex Prince’ Klassiker sein mögen, der Spaß steht am Mittwoch klar im Vordergrund. Denn erst live auf der Bühne entfalten die Songs des Meisters so richtig ihre hypnotische Wirkung. Bart: "Prince hat einen Song quasi nie gleich gespielt. Er hat experimentiert, gejammt, die Lieder stets neu zum Leben erweckt." Genau dies wird der Funkclub in der Spinnerei tun. Bis der lila Regen fällt.

Artikel von Lukas Luger Redakteur Kultur l.luger@nachrichten.at