Das opulente Bühnenbild-Auge der Tosca-Inszenierung starrte nicht nur die 7000 Besucher der Seebühne bei den Bregenzer Festspielen, sondern auch James Bond im Film "Ein Quantum Trost" an. Im vergangenen Jahr war der riesige "Rigoletto"-Kopf technisch so raffiniert ausgetüftelt, dass er ins Wasser eintauchen konnte – und die Hände der "Carmen", die mit 59 riesigen Tarotkarten spielten, stützten die Ikonografie des Sommerspektakels am Bodensee.