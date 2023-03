Altenberger: "Die Haare konnten sie nicht mehr bemängeln, da hatte ich Hängetitten"

Am 9. 3. präsentiert die Salzburgerin „Sterne unter der Stadt“ in einer OÖN-Filmnacht in Linz (mehr unten). OÖNachrichten: Die Figur der Caro, die Sie in „Sterne unter der Stadt“ verkörpern, ist schwer an Krebs erkrankt und sieht dem Tod ins Auge. Inwiefern löst in Ihnen eine solche Rolle Furcht vor der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit aus? Oder besser Respekt?Verena Altenberger: Meine Herangehensweise ans Schauspiel ist, dass wir eine Geschichte dann