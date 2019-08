Alt-Landeshauptmann Pühringer gibt Stellungnahme zu KTM-Motohall ab

Er bezeuge das als jener, der „die Verhandlungen in dieser Causa von der ersten Stunde an geführt hat“. In sechs Punkten begründet Pühringer, warum er 2015 die Förderung in die Wege geleitet hat.

Das vollständige Schreiben:

Als „Zeitzeuge der ersten Stunde“ habe ich mit Interesse die Diskussionen und die Berichterstattung in den Medien zum Thema KTM-Motor-Hall bzw. KTM-Museum verfolgt, zuletzt die Darstellung von Univ-Prof. Dr. Roman Sandgruber in den OÖN vom 24.08.2019. Ich melde mich jetzt zu Wort, weil ich glaube, einiges ins richtige Licht rücken zu müssen.

Das Wichtigste zuerst:

Zwischen der Spende von KTM an die Bundes ÖVP und dem vom Land OÖ geförderten Projekt gibt es keinen, nicht den geringsten Zusammenhang. Dies bezeuge ich als jener, der die Verhandlungen in dieser Causa von der ersten Stunde geführt hat.

Als wir 2015 und davor über dieses Projekt verhandelten, war Sebastian Kurz weder Bundesparteiobmann noch Spitzenkandidat der ÖVP und von einer Nationalratswahl 2017 noch keine Rede.

Wenn Univ-Prof. Dr. Roman Sandgruber, den ich persönlich für einen redlichen Intellektuellen, hochkompetenten Historiker und als integre Persönlichkeit schätze, nun in seinem Artikel einen Zusammenhang zumindest durchblicken lässt und den LeserInnen so quasi suggeriert – da ist Geld in die Parteikassen geflossen und da muss jetzt LH Stelzer im Gegenzug Subventionen des Landes zahlen – finde ich dies unseriös und nicht fair! Auch nicht, obwohl Roman Sandgruber einige Zeilen weiter seine Darstellung selbst als Scherz bezeichnet, denn man weiß ja, wie man den LeserInnen Eindrücke vermittelt. Verzeihung – lieber Roman, das ist ein schlechter Scherz.

2015 und zuvor, ich bin Zeitzeuge Nummer 1, gab es folgende Fakten:

Die Stadtgemeinde Mattighofen sah, aus meiner Sicht vollkommen zurecht, im Projekt von KTM eine große Chance, eine neue Attraktion für die Stadt zu schaffen. Bürgermeister Friedrich Schwarzenhofer (SPÖ) hat anlässlich der Eröffnung der Motor Hall sogar von einem neuen zusätzlichen Wahrzeichen für Mattighofen gesprochen. Und er hat recht, allein wenn man Architektur und Design des Gebäudes betrachtet. Das Unternehmen KTM – ein OÖ Vorzeige-und Spitzenunternehmen, eine unserer internationalen wirtschaftlichen Visitenkarten – hat ein Konzept vorgelegt und im Hinblick auf die positiven Auswirkungen für den Standort (Stadt und Region) auch öffentliche Mittel verlangt. Hätten wir sie nicht gewährt, hätte damals – die Wirtschaftskrise war noch nicht zur Gänze überwunden – dieses Projekt nicht realisiert werden können. Dies wurde uns von der Unternehmensleitung ganz klar gesagt. Ich möchte mir nicht ausmalen, wie die Kritik ausgefallen wäre, hätten wir dieses Projekt verhindert. Da denke ich gar nicht in erster Linie für das Unternehmen, sondern an die seitens der Stadt und der Region. Mir war aber von Anfang an klar, dass es sich bei diesem Projekt in erster Linie um eine große Attraktion für die Gemeinde und die Region handelt und daher als Hauptförderer das Gemeinderessort auftreten müsse. Natürlich gab es aber auch einen kulturellen Aspekt zu berücksichtigen. Außerdem sah sich das Gemeinderessort nicht in der Lage, alleine die Förderung aufzubringen. Die Kulturförderung wurde dann mit 5% (1,8 Mio.) der Gesamtkosten fixiert. Jedes OÖ Museum, da widerspreche ich Roman Sandgruber, das in den letzten Jahren in OÖ entstanden ist, hat eine höhere Kultursubvention als 5 % erhalten.

Es ist richtig, der Museumsverbund hat lediglich das Vorhandensein der Grundbedingungen für eine Förderung durch das Land bestätigt – aber immerhin!

Eine Ablehnung sieht anders aus. Außerdem, das anerkennt auch Roman Sandgruber zwischen den Zeilen, ist ein besonderes architektonisches Projekt entstanden, das auch aus Gründen der Baukultur förderwürdig ist. Selbstverständlich habe ich alle zuständigen Referenten und alle Fraktionen rechtzeitig und ausreichend informiert. Ich war froh, dass ein Konsens gegeben war, der mich aber nicht wunderte, denn immerhin hat ja das Unternehmen ca. 85 % der Gesamtkosten übernommen und außerdem gab es den starken Druck der Gemeinde Mattighofen. Hauptförder waren mit Bedarfzuweisungsmittel (das sind Gemeindegelder aus dem Finanzausgleich, die vom Land verteilt werden) das Gemeinderessort unter LH-Stv. Ing. Reinhold Entholzer und die Stadtgemeinde Mattighofen. Die 5 % Kulturförderung hätte man natürlich auch noch auf Wirtschaft und Tourismus aufteilen können, was aber einer immer wieder geforderten Verwaltungsökonomie im Förderbereich zuwiderliefe. Unterm Strich hätte sich die Subventionssumme nicht verändert, nur die Optik wäre im Hinblick auf die Kulturorganisationen vielleicht besser gewesen. Diesbezüglich ist mir noch ganz wichtig: Kein Kulturverein hat wegen diesem Projekt einen Euro weniger an Förderung bekommen, denn das Kulturbudget wurde aus Zusatzmitteln des Finanzressorts projektbezogen aufgestockt. Wir haben es uns bei der Beurteilung der Förderbarkeit und bei Fixierung der Förderhöhe nicht leicht gemacht und auf einen sorgsamen Umgang mit dem Steuergeld wert gelegt. Die entscheidende Frage lautet daher wohl: Ist der Einsatz von Steuergeld für so ein Projekt grundsätzlich gerechtfertigt, unabhängig aus welchem Ressort? Und da waren sich alle Parteien einig, denn für mich stand von Anfang an außer Diskussion: Nur wenn alle mitziehen machen wir das! Feststellungen wie: „Das ist uns durchgerutscht“ oder „Das haben wir uns zu wenig angesehen“ etc. kann ich nicht gelten lassen. Daher darf sich jetzt auch niemand aus der gemeinsamen Verantwortung abmelden, das wäre unehrlich und feige. Auch wenn wir uns im Wahlkampf befinden, erwarte ich von allen Parteien, dass sie zu dem stehen, was gemeinsam vereinbart wurde.

LH Mag. Thomas Stelzer vollzieht nur korrekt, was 2015 vereinbart und dem Unternehmen und der Stadtgemeinde Mattighofen auch zugesagt wurde. Sowohl das Unternehmen als auch die Stadtgemeinde müssen sich verlassen können, dass das auch gilt. Nur nebenbei, aber vielleicht ist das für manche nicht unwichtig: Die gewährten Subventionen sind durch die Investition (Mehrwertsteuer, Kommunalsteuer, dgl. ) bereits beim Staat wieder hereingekommen. Und auch während des Betriebs gibt es Steuereinnahmen wie z.B. die Kommunalsteuer. Bleibt also nur mehr die Frage offen – Museum, ja oder nein? Natürlich kann man da verschiedener Meinung sein. Aber wenn ein oberösterreichisches Vorzeigeunternehmen seine Unternehmensgeschichte und die Geschichte seiner Markenprodukte in einem so architektonisch und designmäßig großen Haus präsentiert, dann ist das, auch wenn es nur auf ein Unternehmen bezogen ist, ein Stück Technik- und Innovationsgeschichte. Ein gutes Stück Oberösterreich, auf das wir alle stolz sein können, noch dazu, wo wir gerade als Land eine Profilierung als Innovations- und Technologieland anstreben. Dann muss es einem Land natürlich auch möglich sein, dies zu unterstützen, ohne dass wir große akademische Streitgespräche führen, ob der Museumsbegriff erfüllt ist oder nicht. Die grundsätzliche Förderbarkeit hat ja sogar der Museumsverbund bestätigt.

