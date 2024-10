Als Thomas Bernhards Roman "Holzfällen" vor 40 Jahren zum Skandal führte

Es soll eine der schönsten Begegnungen mit Thomas Bernhard gewesen sein – zumindest hat es Suhrkamp-Verleger Siegfried Unseld so beschrieben: Am 7. April 1984 übergab ihm der Schriftsteller in Wien ein Manuskript. Es war der Text des späteren Romans „Holzfällen“, in dem Thomas Bernhard offene Rechnungen mit der Wiener „Gesellschaftshölle“ beglich: Freunde, Begleiter und Wegelagerer des künstlichen und künstlerischen Bürgertums, die sich ihre Abreibungen holten.