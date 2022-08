Heute erscheint Manuel Rubeys zweites Buch "Der will nur spielen". Darin nimmt der Schauspieler und Kabarettist humorvoll und anekdotenreich die Leser mit auf seine Österreich-Tournee, schildert Erfahrungen am Filmset und im Tonstudio und denkt über die Kunst im Allgemeinen und sein Leben im Speziellen nach. Zum Zoom-Interview mit den OÖN erschien der Wiener mit Schnurrbart (für eine Rolle) und eingegipstem Finger, den er sich im Urlaub in Italien beim Beachvolleyballspiel brach.