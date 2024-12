Als Musiker beim Neujahrskonzert: "Ein Mix aus Konzentration und Genuss"

Von Österreich in die ganze Welt: Bei keinem anderen Ereignis passt der Satz so perfekt wie beim Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker. Weltweit 91 Länder, von Albanien bis zur Türkei, von Honduras bis Brasilien, von China bis zu den Seychellen übernahmen heuer am 1. Jänner die TV-Übertragung des ORF. Geschätzte 50 Millionen Menschen sahen zu, allein in Europa waren es 18,3 Millionen.