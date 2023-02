Als Hans Peter Trost am 1. Juli 2009 von Hans Huber das finanzstarken Sportressort übernahm, kam er nicht mit leeren Händen. Trost, seit 1982 in diversen Funktionen beim ORF und zuletzt unter dem mächtigen Elmar Oberhauser in der Infodirektion, hatte die Rechte für Spiele der UEFA Champions League zu einem günstigeren Preis als zuvor ausverhandelt.