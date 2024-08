Als Kirchschlag für die Linzer zum "Beverly Hills" des Mühlviertels wurde

„Ich dachte an Gott, der das alles gemacht hat, und es war wie ein heiliges Gebet in meinem Inneren“, schrieb der Dichter und bildende Künstler Adalbert Stifter (1805–1868) im März 1866. Was den literarischen „Landespatron“ Oberösterreichs zu diesen Worten inspirierte, waren „die sanfte Hoheit“ der Alpen und „die schimmernden Schneefelder“, die der Blick in die Weite vom Landesinnern aus freigab.