"Und?" Florence Losseau blickt ihren Kollegen erwartungsvoll an. "Hat’s geklappt?" Rafael Helbig-Kostka strahlt, und die Antwort erübrigt sich. Nach zwei Runden und insgesamt sieben vorgetragenen Arien hat sich der Tenor seinen größten Traum erfüllt: Der gebürtige Deutsche, der in Kalifornien aufwuchs, wird Ensemblemitglied am Staatstheater Meiningen im deutschen Thüringen.