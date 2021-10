OÖNachrichten: Herr Klammer, entspricht der Film "Klammer – Chasing the Line" Ihren Erwartungen? Franz Klammer: Ja, meines Erachtens wurde für das Drehbuch gut recherchiert. So wie die Story rüberkommt, bin ich sehr zufrieden damit, auch wenn es schon ein eigenartiges Gefühl ist, auf der Leinwand persönliche Erlebnisse vorgespielt zu bekommen, die ein Schauspieler verkörpert. Niki Lauda hat einmal davon gesprochen, dass in "Rush", dem Film über die Formel-1-WM-Saison 1976, lediglich ein