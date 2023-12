Die „rollende Krippe“ war einst in einem Zugwaggon untergebracht und fuhr durch halb Europa. Krippenbauer Josef Seidl stellte viele Figuren als Loahmmandeln her, die nun zum nationalen Kulturgut gehören.

Engel, Hirten, Schafe, so weit das Auge reicht: Wer das ehemalige Palmenhaus in Steyr betritt, weiß aufs Erste gar nicht, wo hinschauen. Doch auch Exotisches fesselt den Blick. Prunkvoll geschmückte Elefanten und prächtige Könige bevölkern genauso die weihnachtliche Landschaft wie bunte Soldaten in Gala-Uniform.