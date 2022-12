Als die Piefke-Saga Österreich erregte

Auch 33 Jahren nach der Erstausstrahlung kennt gefühlt jeder Österreicher die "Piefke-Saga". Mit dem 1990 ausgestrahlten Dreiteiler, der 1993 eine Fortsetzung erhielt, legte Drehbuchautor Felix Mitterer den Finger in eine Wunde: die Hassliebe der Österreicher zu den Deutschen. Auf den Punkt brachte er seine Satire am Beispiel des Tourismus in Tirol. Zum einen brauchen die Tiroler deutsche Gäste, um ihre Hotels zu füllen.