Als Christina Stürmer zum Popstar wurde

Mit dem Lied "Ein Kompliment“ von den Sportfreunden Stiller trat Christina Stürmer aus Altenberg bei Linz am 21. Februar 2003 im Finale der ORF-Castingshow "Starmania" an. In ihrer Heimatgemeinde fieberten Daumen drückende Menschen vor zwei großen Videoleinwänden bei den Auftritten "ihrer Christl" mit. Die OÖ Nachrichten berichteten über Bürgermeister Ferdinand Kaineder, der sich "ganz sicher war“, dass "Christina das Siegertreppchen erklimmen wird“, und über die Freunde und Bekannten, die sich 20 Karten für das Finale untereinander aufteilen mussten.

"Ich hab' nie Lampenfieber, und jetzt denk' ich mir sowieso nichts, denn ich hab' mein Ziel erreicht, ich bin im Finale", verriet die Newcomerin aus dem Mühlviertel vorab damals den OÖN: "Ich freu' mich irrsinnig - aber aus dem Grund, weil dann alles einmal vorbei ist. Dann kann ich die Musikrichtung machen, die ich möchte."

Die "Starmania"-Finalisten 2003: Boris Uran, Michael Tschuggnall, Christina Stürmer Bild: (APA)

Die Freudentränen vergoss am Ende Michael Tschuggnall. Der Tiroler gewann mit seinem selbstkomponierten Lied "Tears of Happiness“ zwar die erste Staffel der Gesangsshow, der Startschuss für eine große Karriere ertönte aber für die zweitplatzierte Stürmer. Mit ihrem eigenen Song "Ich lebe“ feierte sie nur knapp einen Monat nach Ende der Show ihren ersten Nummer-eins-Hit in Österreich. Es sollte nicht der letzte bleiben. Im Jahr 2023 ist Stürmer noch immer erfolgreich im Geschäft.

Diese Abstimmung ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Targeting Cookies in Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategoriein Ihren Cookie-Einstellungen um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper