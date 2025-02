Als Bob Marley den Reggae erfand

Es war Ende der 1960er-Jahre. Mit seiner Band The Wailers hatte Bob Marley in seiner Heimat Jamaika schon einige Hits aufgenommen. Man spielte Ska, schnelle, rhythmische Musik zum Tanzen. Dann traf Marley den Produzenten Lee Perry. Gemeinsam experimentierten sie an der Musik. Der Beat wurde verlangsamt, es entstand eine rhythmische, irgendwie magische Musik: Der Reggae war erfunden.