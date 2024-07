Als Bad Ischl zum Monte Carlo der Alpen wurde

"Hotel Austria" steht in riesigen Lettern auf der gelben Fassade des Stadtmuseums Bad Ischl. Noch immer lockt der Schriftzug Touristen auf der Suche nach einer Herberge an die Esplanade. Doch die Zeit als Hotel ist längst vorbei. Drinnen wird gebohrt, gehämmert, geputzt. Das Museum wird am Donnerstag nach einer Rundum-Erneuerung in Zusammenarbeit mit der Kulturhauptstadt eröffnet. "Wir wollen, dass es ein hippes Stadtmuseum wird", sagt Michael John.