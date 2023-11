Alois Mühlbacher und Ensemble Pallidor: Ein feines Konzert mit Abstrichen

Mit Pallidor präsentierte sich ein neues Originalklangensemble. Eines, das aus führenden Protagonisten der heimischen Szene für "Alte Musik" zusammengestellt ist, die bereits in vielfältiger Weise in anderen Formationen gemeinsam musizieren. Das stellt die Notwendigkeit der Gründung eines neuen Ensembles speziell für die Zusammenarbeit mit Alois Mühlbacher ein wenig in Frage.