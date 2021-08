Mit dem Spring String Quartet hat er im Lockdown den Queen-Hit "Don’t Stop Me Now" im Mozartstil als Video herausgebracht. Als "Amyntas" in Telemanns Oper "Pastorelle en musique" stand Alois Mühlbacher (26) im Juni in Potsdam auf der Bühne, dann in Bayreuth und Ende August gastiert er bei den Innsbrucker Festwochen der Alten Musik. Wie es dem ehemaligen St. Florianer Sängerknaben geht und was die Kunst eines Countertenors ausmacht, erzählt er sprudelnd im Gespräch.