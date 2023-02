Alois Mühlbacher, ein Pendler zwischen Linz, Paris, London, Wien und Madrid

Alois Mühlbacher (links) als Eustazio in Georg Friedrich Händels Oper "Rinaldo" im Linzer Musiktheater

Zum Schluss bedachten die 2400 Besucher im Grande Salle Pierre Boulez in der Philharmonie Paris Musiker und Sänger mit Standing Ovations. Mittendrin in dieser enthusiasmierten Szenerie verbeugt sich auch Alois Mühlbacher. Der Countertenor aus Hinterstoder gibt in der konzertanten Aufführung von Georg Friedrich Händels Oper "Alcina" den Oberto. Mit dem Orchester "Les Musiciens du Louvre", einem der führenden Orchester der historischen Aufführungspraxis, tourt der 27-Jährige gerade durch Europa.