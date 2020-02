Es ist kurz vor halb zwölf, und endlich kriegt der Herr Mörtel das, was er auch im fortgeschrittenen Alter immer noch am meisten braucht: Aufmerksamkeit, Scheinwerfer. Beim 64. Opernball bekommt Richard Lugner, der wie kein anderer diese Melange aus Staatsball und Faschingsgschnas für sich zu nutzen weiß, diese Aufmerksamkeit in Form eines smarten, engen Tänzchens mit seinem Stargast.