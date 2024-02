Kinderoper „Die Prinzessin auf der Erbse“: Alles im grünen Bereich

Die Geschichte ist hinlänglich bekannt: Zu Hofe ist man auf Brautschau für den Prinzen. Das königliche Elternpaar ist übermotiviert, der Sohnemann von deren Vorschlägen absolutely not amused. Da meldet sich ein Mädchen, das dem Filius stante pede den Kopf verdreht.Doch ist sie überhaupt standesgemäß, fließt blaues Blut in ihren Adern? Der Test ist ultimativ: Man jubelt ihr in ein mit 13 Matratzen ausgelegtes Bett eine winzige Erbse.