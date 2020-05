Er war der Erste, der sich im österreichischen Blätterwald kein Blatt vor den Mund nahm, wenn es darum ging, das tägliche Geschehen in wenigen Worten spöttisch aufzuspießen. Vom Herrn Hirnbeiß aus der Münchner Tageszeitung geistig befruchtet, ging der damalige OÖN-Chefredakteur Hermann Polz mit der Idee schwanger, eine Figur in die heimische Zeitungslandschaft zu setzen, die ironisch kommentieren sollte, was um sie passierte.