"Panta Rhei" – alles fließt. Auch Besucherströme – 40.000 Gäste – am Samstag in den Linzer Donaupark zur gleichnamigen Klangwolke. "Wir steigen in den gleichen Fluss und doch nicht in denselben. Wir sind es und wir sind es nicht." Robert Dornhelm und Co-Regisseur Christoph Engel inszenieren Heraklits Gleichnis für den ewigen Wandel des Lebens bildgewaltig auf der Donau. Eine gigantische Harfe, real gespielt von Joel von Lerber auf einem Podest, gleitet vorbei.