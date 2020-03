Allen-Biografie: Verlagsmitarbeiterlegen Arbeit nieder

"Wir stehen Ronan Farrow, Dylan Farrow und den Opfern sexueller Übergriffe in Solidarität zur Seite", hieß es in E-Mail-Abwesenheitsnotizen einiger Mitarbeiter.

Hachette schrieb in einer Mitteilung an US-Medien, das Unternehmen respektierte die Sicht seiner Angestellten und werde den Dialog mit ihnen suchen. Zuvor hatten Allens Kinder Ronan (32) und Dylan Farrow (34) auf Twitter gegen das umstrittene Buch protestiert. Trotz der Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen Allen soll dessen Autobiografie "Apropos of Nothing" noch heuer erscheinen.