Alle vier Coldplay-Konzerte in Wien binnen Stunden ausverkauft

Erst gestern hatte die britische Kultband Coldplay angekündigt, die Zahl ihrer Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion im August 2024 von drei auf die rekordverdächtige Latte von vier zu erhöhen. Und kurz nach dem Vorverkaufsstart am heutigen Freitag steht fest: Alle vier Gigs sind bereits ausverkauft. Coldplay werden im Rahmen ihrer "Music of the Spheres"-Tour nun also am 21., 22., 24. sowie 25. August vor vollem Stadion spielen, teilte der Veranstalter Live Nation mit.

