Alle Gewinner, alle Stars: Oscar-Nacht live auf nachrichten.at

Nach der Sonderausgabe 2021 kehren die wichtigsten Filmpreise der Welt nun wieder in das legendäre Dolby Theatre am Hollywoodboulevard zurück. Die Corona-Sicherheitsvorkehrungen sind aber weiterhin hoch. Als Favorit mit zwölf Nominierungen geht Jane Campions Westerndrama "The Power of the Dog" in die Nacht der Nächte.