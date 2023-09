"Alle alle!": Stars werben in neuem Clip für Super-Kulturjahr 2024

"Unser Kultur is des oba ned." Günther Lainer als Taxifahrer, der mit dem Begriff Kultur wenig anfangen kann. So beginnt ein Videoclip, in dem rund zweieinhalb Minuten lang das Begriffspaar Kultur und Oberösterreich erklärt wird. Man sieht das Bruckner Orchester, Gerhard Haderer, die Florianer Sängerknaben, Philipp Hochmair, die Ebenseer Fetzen, die Musiker der Band folkshilfe, Parov Stelar, Ina Regen, Silke Grabinger, viele andere und zum Schluss den TikTok-Star Fazlija.