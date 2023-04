Alkohol und Gewalt: Schwere Vorwürfe gegen Til Schweiger

Das berichtete der "Spiegel" am Freitag. Teils reichen die Anschuldigungen zehn Jahre zurück, aber nicht alle. So berichten Mitarbeiter von Trunkenheit und Aggressionen 2022 am Set von "Manta Manta – Zwoter Teil". Während der Dreharbeiten habe Schweiger oft schon am Morgen Alkohol getrunken und sei manchmal stark alkoholisiert und aggressiv gewesen. In einem Fall soll der 59-Jährige einem Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen haben, als ihn dieser auf sein Fehlverhalten hingewiesen hatte.

Weitere Vorwürfe: überlange Arbeitszeiten, Unfälle bei Dreharbeiten und ein "Klima der Angst" an den Sets von Schweigers Filmen. Wenn dem Regisseur etwas nicht gefallen habe, habe er Mitarbeiter angeschrien und niedergemacht, hieß es. Beschimpfungen wie "Wichser", "Fotze" oder "Verpiss dich" seien normal gewesen, berichteten Zeugen. Eine Mitarbeiterin berichtete, die Drangsalierungen hätten bei ihr zu Angstzuständen geführt und schließlich mit einem Krankenhausaufenthalt geendet. Bei "Manta Manta 2" soll eine junge Komparsin außerdem dazu gedrängt worden sein, eine Szene mit nacktem Oberkörper zu drehen.

Der "Spiegel" sprach für die Recherchen mit insgesamt 50 Mitarbeitern, die anonym bleiben wollten. Der Beschuldigte ließ alle Vorwürfe dementieren. Es gilt die Unschuldsvermutung. Auch Constantin Film weist viele der Vorwürfe zurück.

