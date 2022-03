Ali Smith erhält den Staatspreis für Literatur

Zuletzt war ihre Jahreszeiten-Tetralogie hochgelobt worden, die seit vergangenem Jahr auch in deutscher Übersetzung vorliegt. Der Preis ist mit 25.000 Euro dotiert und wird im Sommer im Rahmen der Salzburger Festspiele vergeben.

Die in Cambridge lebende Autorin bleibe "in ihren Romanen und Erzählungen nah an unserer Gegenwart", heißt es in der Jurybegründung. "Und weil Gegenwart ohne Vergangenheit nicht zu haben ist, stattet sie Figuren mit Biografien aus, in denen sich das 20. Jahrhundert spiegelt." Ihren Figuren gebe die 59-Jährige Träume und Erinnerungen, Fantasien und Gedankenspiele mit. "Dazu bedarf es eines gewieften ästhetischen Programms, das der Fülle der inneren Zustände gerecht wird." Die Jury bestand aus Experten, Journalisten und Autoren.

Auch Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer (Grüne) gratulierte: "In ihren Romanen und Short Stories begegnen wir uns selbst und finden die großen und kleinen Themen unserer Zeit, unsere Hoffnungen und Ängste wieder." Der Staatspreis wird seit 1965 für das literarische Gesamtwerk eines europäischen Autors oder einer Autorin verliehen, das international besondere Beachtung gefunden hat.