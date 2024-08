Alfred Kubin, der Meister des Horrors

Ein riesiger Totenkopf, der ein Schiff in den Abgrund stürzt, eine nackte Frau mit aufgeschlitztem Bauch, ein Ungetüm, das mit Helm, Beil und Schild in den Krieg stapft: Wer sich die frühen Zeichnungen von Alfred Kubin (1877–1959) anschaut, kommt aus dem Grauen nicht heraus. Und doch: So schrecklich die Szenen sind, so sehr ziehen sie den Betrachter mit ihrem abgründigen Horror in den Bann.