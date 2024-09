Fotokünstler Anton Kehrer eilt von Erfolg zu Erfolg

2020 der Landeskulturpreis für Fotografie, 2023 das Staatsstipendium für künstlerische Fotografie, 2025 ein viermonatiges Auslandsstipendium des Bundes in Paris, dazu Ausstellungen in Linz, Puchenau und Budapest: Bei Anton Kehrer geht es derzeit Schlag auf Schlag. Kein Wunder: Obwohl der 55-Jährige alle seine Bilder mit analogen Kameras fotografiert, wirken sie wie gemalt und ziehen die Betrachter mit verschmelzenden Farbflächen in ihren Bann.