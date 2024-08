Alfred Hitchcock: Er lehrte uns das Fürchten

Wer die Szene einmal gesehen hat, vergisst sie nie wieder: Marion Crane duscht in einem Motel, eine dunkle Gestalt reißt den Vorhang weg. Sie schreit auf, der Mörder sticht immer wieder zu. Was in der Erzählung wenig spektakulär klingt, machte Alfred Hitchcock 1963 im Thriller "Psycho" dank Spiel mit der Psychologie zum blanken Horror: Die Geigen schrillen im Stakkato, man sieht das eigentliche Geschehen nie, nur den zustechenden Täter, das Blut in der Wanne, die Hand der sterbenden Marion, die