OÖNachrichten: Herr Poier, Sie moderieren am Dienstag die dritte Folge des American Song Contest. Was haben Sie bisher gesehen? Alf Poier: Sehr amerikanisch, also perfekt und übertrieben. Wenn etwas perfekt ist, dann kann es nicht mehr wachsen und ist eigentlich tot. Es gibt ja den Satz, dass die Vollkommenheit die Unvollkommenheit einschließen muss, sonst wäre sie ja nicht vollkommen. Die Songs haben mich nicht wirklich angesprochen. Es ist auch eher ein Licht Contest als ein Song Contest. Und