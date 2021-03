Alexander Wrabetz: "Es spricht schon viel für eine Bewerbung"

Die Katze ist aus dem Sack: Alexander Wrabetz, seit 2006 Generaldirektor des ORF, wird sich in diesem Sommer um eine vierte Periode an der Spitze des öffentlich-rechtlichen Senders bewerben: "Es spricht viel für eine Bewerbung. So mittendrin zu gehen, ist nicht etwas, das man sich vornimmt", sagte Wrabetz am Dienstagabend vor Journalisten.