Alexander Knaipp: „Die Krimilandschaft ist bei uns sehr düster“

Alexander Knaipp (links) als Ermittler Columbo beim Dreh mit Regisseur Oliver Jungwirth in Haag am Hausruck.

In einem Gespräch zwischen ihm und Regisseur Oliver Jungwirth sei die Idee zu einem Columbo-Remake entstanden, erzählte Alexander Knaipp bereits vor einigen Wochen was ist los?. Jungwirth habe ihn gefragt, ob er wisse, was der heimischen Krimilandschaft fehle. Knaipp habe sofort geantwortet: „Ein Columbo.“ Da er derselben Meinung war, schrieb Jungwirth daraufhin das Drehbuch zu „Falkner und die Liebe eines Lebens“.