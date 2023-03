Nach vier Wochen hartem Training ist es heute so weit: Der gebürtige Grieskirchner Alexander Pointner und Profi-Tänzerin Manuela Stöckl starten in das Abenteuer „Dancing Stars“. Bei der ORF1-Show, die wegen des Abfahrtslaufs in Aspen erst um 21 Uhr beginnt, kämpfen zehn Prominente mit ihren Tanzpartnern um den Titel „Dancing Star“.