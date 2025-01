Aktion "Newcomerin gesucht": Das sind die sechs Finalistinnen

Nana Falkner aus Altenfelden bei ihrem Auftritt bei"The Voice of Germany"

Jetzt ist es fix: Sechs Sängerinnen bzw. Bands haben es in das Finale unserer Aktion "Newcomerin gesucht" geschafft. Mit dabei sind Anna-Maria Schnabl, alias ams, aus Kirchdorf, das Ensemble Bianca Ortner mit GruberGregoric, Christina Zarzer aus Alberndorf, die Gruppe KALEA aus Tarsdorf, Katharina Dengel aus Eferding und Nana Falkner aus Altenfelden.

Bis 13. Februar können Sie für Ihre Favoritinnen auf nachrichten.at/newcomeringesucht abstimmen. Nach der Registrierung kann für jede Teilnehmerin pro Stunde einmal abgestimmt werden.

Für die insgesamt zehn Kandidatinnen steht viel auf dem Spiel: Wer die meisten Stimmen gesammelt hat, gewinnt einen Auftritt beim #weare-Konzert zum Weltfrauentag am 8. März um 19.30 Uhr im Linzer Brucknerhaus. Dort gibt es eine hohe Stardichte: Auf Einladung der Poxrucker Sisters sind die Vöcklabrucker Musikerin Avec, Singer-Songwriterin Ina Regen, Influencerin und Sängerin Sandra Hesch sowie die aus Gmunden stammende Musikerin SODL dabei.

Poxrucker Sisters: "Wollen Frauen eine Bühne bieten"

Die Idee zur Aktion "Newcomerin gesucht" hatten die Poxrucker Sisters, die sie mit den OÖNachrichten durchführten. Das Dialektpop-Trio will damit Nachwuchs-Musikerinnen fördern und ihnen die Chance für einen ersten großen Auftritt geben. "Das wird ein magischer Abend", sagt Magdalena Poxrucker über das Konzert zum Weltfrauentag, das sie heuer zum dritten Mal in Linz veranstalten: "Es ist unglaublich, wie viel Energie man an diesem Abend bekommt, um weiter Musik zu machen und weiter zu kämpfen."

Bei der Aktion wurden Sängerinnen und reine Frauenbands mit Bezug zu Oberösterreich gesucht, die eigene Musik präsentieren. Insgesamt haben sich 26 Bands und Solokünstlerinnen beworben. Ein Beweis, wie kreativ heimische Musikerinnen sind, sagt Stefanie Poxrucker: "Wir haben extrem tolle Künstlerinnen kennengelernt."

Das sind die sechs Finalistinnen:

Bild: Johannes Freytag

Anna-Maria Schnabl: Die Kirchdorferin (28), die mit Künstlernamen ams auftritt, hat Musik studiert und schreibt Dialektmusik.

Bianca Ortner mit Gruber- Gregoric: Bild: HIRANDNOW

Bianca Ortner mit GruberGregoric: Bianca Ortner (M.), Margit Gruber (l.) und Mira Gregoric singen und spielen Gitarre und Geige.

Christina Zarzer Bild: Mona Werner

Christina Zarzer: Die erst 16-jährige Schülerin aus Alberndorf komponiert, singt und tanzt, 2024 war sie bei „The Voice Kids“.

KALEA Bild: Andrea Neubauer

KALEA: Patricia Habl (28), Anna (26) und Katharina (29) Sommerauer aus Tarsdorf bilden seit 2020 das Ensemble KALEA.

Katharina Dengel Bild: Patrick Hofer

Katharina Dengel: Die 32-Jährige aus Eferding komponiert und singt eigene Lieder, gibt aber auch Konzerte mit ihrer Band.

Nana Falkner Bild: Christoph Dlapa

Nana Falkner: Die 27-Jährige aus Altenfelden arbeitet an ihrem ersten Album und tourt gerade durch Deutschland.

Lesen Sie auch das Interview mit AVEC über ihren Auftritt beim Konzert zum Weltfrauentag und ihre neues Album "AVEC", das am 24. Jänner erscheint.

Autor Herbert Schorn Redakteur Kultur und Leben Herbert Schorn