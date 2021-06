Akkordeonspiel jenseits alpiner Klangwelten

Paul Schuberth bezeichnet sich und seinen Kollegen Johannes Münzner als Bewohner des Lechner-Universums.

Auch das erste Stück, das die beiden im Verbund mit der Saxofonistin Victoria Pfeil als "trio akk:zent" bei ihrem Gastspiel in der gut besuchten Galerie Brunnhofer am Hafen in Linz darboten, stammte von Lechner. Da fühlte man schon eine gewisse Nähe zum Alpinen, aber sehr abstrakt, fast ins Unerkennbare verschoben. Ein anderes, vom Franzosen Renaud Garcia-Fons, führte nach Andalusien, reflektierte den Flamenco und seine glühende Hitze.

Souverän und leichtfüßig

Sehr beachtenswert sind auch die Eigenkompositionen, manche davon zu ausführlichen Suiten zusammengefasst. Da verfügt das Trio über eigene Formulierungen, die durchaus herausfordernde Widerborstigkeit zeigen, ohne deshalb schroff zu klingen. Die beiden Akkordeons wechseln souverän zwischen Solo und Begleitung, darüber tänzelt leichtfüßig Pfeils Sopransaxofon. (haun)

Fazit: Nach zehn Jahren Bestehen sind die drei bestens eingespielt, beweisen Spielfreude, Virtuosität und Leidenschaft. Berechtigter Jubel am Ende.