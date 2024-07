 Aida, My Fair Lady, ein Steinbruch, ein See und 230.000 Besucher

Der Römersteinbruch in St. Margarethen und die Seefestspiele von Mörbisch am Neusiedler See – zwei Orte, die kaum zehn Kilometer voneinander entfernt liegen und Jahr für Jahr hochwertiges Musiktheater bieten. Und das Publikum kommt in Scharen, was auch an der landschaftlichen Großartigkeit des monumentalen Römersteinbruchs sowie den Weiten des Neusiedler Sees liegt. Kommende Woche feiern beide Schauplätze ihre Premieren, insgesamt werden mehr als 11.000 Menschen live dabei sein.