"Aida" muss um eine halbe Stunde früher um ihre Liebe kämpfen

Die Produktion hätte bereits am 26. November dem Publikum präsentiert werden sollen, nun kommt es morgen, Mittwoch (29. Dezember), zur großen Premiere von Giuseppe Verdis "Aida" im Linzer Musiktheater. Allerdings nicht wie ursprünglich angekündigt um 19.30 Uhr, sondern wegen der von der Regierung verordneten Sperrstunde (22 Uhr) bereits um 19 Uhr – darüber hinaus gilt die 2G-plus-Regel (Impfung oder Genesung plus gültiger PCR-Test). "Wir haben alle Varianten einer Kürzung versucht, wollten aber keinesfalls in das künstlerische Konzept von Regisseurin Sabine Hartmannshenn eingreifen – und zum Schutz der Sängerinnen und Sänger können wir auf die Pause nicht verzichten. Deshalb hatten wir keine andere Möglichkeit, als die Premiere vorzuverlegen", sagt Intendant Hermann Schneider im Gespräch mit den OÖN.

Hartmannshenn gestaltet aus der Geschichte der äthiopischen Königstochter Aida eine Probensituation. Aida wird nach Ägypten als Geisel verschleppt und trifft dort zusammen mit dem der Pharaonen-Tochter Amneris versprochenen Heerführer Radames eine schicksalhafte Entscheidung über Leben, Liebe und Tod. Das Publikum wird Zeuge, wie sich "Aida" entwickelt.

Hermann Schneider Bild: VOLKER WEIHBOLD

In der Titelrolle wird Sonja Saric zu erleben sein. Die in Serbien geborene Sopranistin debütierte 2013 bei den Salzburger Festspielen und war in Linz bereits ab Jänner 2020 als Leonore in Verdis "Il Trovatore" zu erleben. "Aida reizt mich sehr als Charakter, sie ist Sklavin und Prinzessin, möchte Radames lieben, aber ihr Volk nicht verraten. Was man machen muss und was man wirklich will – das in Balance zu bringen, ist in diesem Stück fast unmöglich", sagt Saric.

Die Premiere wird Bruckner-Orchester-Chef Markus Poschner dirigieren, die musikalische Leitung der weiteren Termine übernimmt Enrico Calesso.

Musiktheater Linz: "Aida", Oper von G. Verdi, Premiere: 29. 12., Regie: Sabine Hartmannshenn, Musikalische Leitung: Markus Poschner/ Enrico Calesso. Termine: 6., 17., 21. Jänner, 2., 25. Februar.