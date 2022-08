Ai Weiwei blickt zum falschen 65er besorgt in Zukunft

In Wirklichkeit wurde er am 18. Mai 1957 geboren. "Mein Geburtstag wurde am falschen Tag registriert, weil meine Eltern nicht ihre Heiratsurkunde bekommen hatten, als meine Mutter mit mir schwanger war", erzählt Ai Weiwei der Deutschen Presseagentur. "Ich wäre sonst als uneheliches Kind angesehen worden und zur Zielscheibe von Diskriminierung geworden."

Erfüllt blickt er auf sein heutiges Leben in Portugal. Seit zwei Jahren besitzt er auf dem Land rund hundert Kilometer östlich von Lissabon eine abgeschiedene Finca. "Das portugiesische Leben ist langsam, und es gibt nicht viel Wettbewerb, Arroganz oder Diskriminierung, die gemeinhin in der modernen Gesellschaft zu sehen ist." Er vermisse China, habe es aber verlassen, weil er nicht wolle, dass sein Sohn "das Gleiche durchmachen muss wie ich".

Ausbeutung durch den Westen

Mit Sorge blickt Ai Weiwei auf die verschärfte Verfolgung in seiner Heimat unter Staats- und Parteichef Xi Jinping, sieht aber ein Muster. Schon seit der Zeit vor Gründung der Volksrepublik habe es rund 50 politische Bewegungen und Kampagnen in der Kommunistischen Partei gegeben. "Jede politische Bewegung führte zu einer politischen Verhärtung der Gesellschaft." Ob der Westen naiv gewesen sei, an "Wandel durch Handel" zu glauben? "Seit Beginn der Globalisierung hat der Westen fast drei Jahrzehnte lang Flitterwochen mit China erlebt. In diesen drei Jahrzehnten hat der Westen wieder jene armen, rückständigen und autoritären Gesellschaften durch Globalisierung ausgebeutet und geplündert." Es sei nur ein "Vorwand" gewesen, anzugeben, dass China mit zunehmendem Wohlstand demokratisch werde. "Ich denke, dass der Westen niemals wollte, dass China wirklich stark oder demokratisch wird."